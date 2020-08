Cultura: dal 29 agosto al 12 settembre a Roma III edizione rassegna cinematografica "Avvistamenti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i più piccoli la rassegna Avvistamenti Kids, a cura di Biblioteche di Roma, propone il 30 agosto alle ore 18, due letture/esperimenti: "I cambiamenti climatici e l'impronta di carbonio" tratte da "Piccola guida per eco-schiappe" (SinnosEditrice, 2015) e da "Perché la Terra ha la febbre?" (Editoriale Scienza, 2019), a cura del Forum del Libro e, a seguire, alle 21, proiezione del film "Peng e i due anatroccoli" di Christopher Jenkins (Usa, Cina, Gran Bretagna, 2018, 91'). Mentre il 1 settembre alle ore 17 si svolgerà il laboratorio "Piante da compagnia", a cura di Andrea Grassi, per la realizzazione di mini-giardini attraverso la tecnica di coltivazione giapponese shitakusa. Progetto vīvă di Triangolo Scaleno Teatro. Prenotazione obbligatoria. "Viaggi nello spazio e nel tempo" è una selezione dei più interessanti film di fantascienza degli ultimi anni, con presentazioni a cura dell'Agenzia spaziale italiana. Al parco Peppino Impastato il 2 settembre alle ore 20.30 proiezione di "Valerian e la città dei mille pianeti" di Luc Besson (Francia, 2017, 140'). Il 4 settembre alle ore 20.30 si proietta "Star Trek- Il futuro ha inizio" di J.J. Abrams (Usa, 2009, 124'); alle ore 23 per "Fuori programma" a cura del Rif "Museo delle periferie", proiezione di Space Metropoliz, di Fabrizio Boni e Giorgio de Finis (Italia, 2012, 60'). A seguire, Ufociclonarrazioni con Cobol Pongide, una pedalata/esplorazione ufo-ciclistica della durata di 2 ore, alla ricerca di narrazioni non-identificate. Il 5 settembre ore 20.30, proiezione del film "Star Trek – Into Darkness" regia di J.J. Abrams (Usa, 2013, 132'). (segue) (Com)