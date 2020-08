Cultura: dal 29 agosto al 12 settembre a Roma III edizione rassegna cinematografica "Avvistamenti" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione Viaggi nello spazio e nel tempo si conclude il 12 settembre alle ore 19.30, all'auditorium Asi, in via del Politecnico s.n.c. con la conferenza-spettacolo "I Robot e l'impero: Isaac ASImov fra scienza, fantascienza e filosofia – dalle tre leggi della robotica alla psicostoria". Gino Roncaglia ci guida nell'esplorazione delle idee e della figura di Isaac Asimov in occasione del centenario della nascita. A cura del Forum del libro e dell'Agenzia spaziale italiana. A seguire, proiezione del film "Io, robot" di Alex Proyas (Usa, 2004,115',) ispirato all'antologia "Io, robot" dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, in cui vengono descritte le Tre leggi della robotica, che nel film regolano il rapporto tra uomini e robot. L'omaggio a Alberto Sordi è in programma invece il 6 settembre al Teatro di Tor Bella Monaca alle ore 18 con la proiezione alle ore 18 del film "Accadde al commissariato di Giorgio Simonelli" (Italia, 1954,104'). Alle ore 20.30 Sergio D'Offizi, l'editrice Silvia Tarquini e lo storico e critico cinematografico Gerry Guida presentano il libro "Luce su Alberto Sordi!: Alberto Sordi nei ricordi dell'autore della fotografia Sergio D'Offizi" (Artdigiland, 2020). A cura di Biblioteche di Roma, in collaborazione con Edizioni Artdigiland. A seguire, proiezione del film Detenuto in attesa di giudizio di Nanni Loy(Italia, 1971, 99'). (Com)