Libia: la Tunisia accoglie con favore gli annunci sul cessate il fuoco

- Il ministero degli Affari esteri della Tunisia ha accolto con favore la dichiarazione di cessate il fuoco annunciata ieri sia dal Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) che dalla Camera dei rappresentanti in Libia. "Questo accordo deve stabilire una soluzione politica globale e duratura alla crisi, ripristinare l'armonia e la stabilità in tutte le regioni della fraterna Libia", si legge in un comunicato, che saluta con favore questo “passo positivo” verso “una soluzione intra-libica atta a preservare il sangue del popolo libico”. Infine, il ministero degli Esteri tunisino ribadisce la “ferma posizione” della Tunisia “al fianco del fraterno popolo libico” per garantirne la sicurezza e la prosperità, nel rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di una Libia “forte, stabile e sicura”. (Tut)