Francia: governo svelerà dettagli piano ripresa economica a inizio settembre

- Il governo francese svelerà i dettagli del suo piano da 100 miliardi di euro per rilanciare l'economia nazionale nella prima settimana di settembre, invece che martedì prossimo. Lo ha reso noto oggi il portavoce dell'esecutivo Gabriel Attal, aggiungendo che i ministri lavorano in vista del prossimo semestre. mentre si concentra sulla preparazione del nuovo semestre. "Il piano per la ripresa economica è pronto, il calendario per la sua attuazione è ancora valido", ha detto Attal. Le scuole in Francia dovrebbero riaprire il primo settembre e il governo sta lavorando per garantire che le misure protettive siano adeguate, ha aggiunto il portavoce. (Frp)