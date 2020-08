Mali: la Tunisia rifiuta qualsiasi cambiamento politico al di fuori del quadro costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia "rifiuta qualsiasi cambio di governo al di fuori del quadro costituzionale" in Mali. Attraverso un comunicato stampa, il ministero degli Esteri tunisino “respinge fermamente qualsiasi cambiamento di governo in Mali al di fuori delle disposizioni costituzionali, con riferimento ai recenti sviluppi nel Paese africano, a seguito del golpe militare che ha portato all'arresto del presidente, del primo ministro e molti altri membri del governo", si legge nella dichiarazione. Il ministero ha affermato che la Tunisia "segue con preoccupazione gli sviluppi nella Repubblica del Mali e la situazione in questo Paese fratello". Il dicastero ha ribadito il proprio rifiuto di qualsiasi cambiamento di governo a Bamako che esuli dalla Costituzione, “in conformità con le disposizioni della Carta africana sulla democrazia, le elezioni e la governance, che prevede in particolare il rispetto dei principi della democrazia, dell'uomo, lo Stato di diritto e il buon governo ". Le autorità della Tunisia, membro non-permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, hanno invitato tutte le parti e le forze del Mali "a rispettare l'ordine costituzionale, a dare priorità al dialogo e a difendere l'interesse supremo del proprio Paese per uscire rapidamente da questa crisi e (...) risparmiare alla popolazione le conseguenze dell'instabilità, soprattutto nelle difficili condizioni in cui versa la regione". La Tunisia, infine, ribadisce il suo pieno sostegno agli sforzi africani e internazionali volti a ripristinare la stabilità in Mali.(Tut)