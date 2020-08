Farnesina: Covid-19 ha aggravo le discriminazioni, Italia schierata a difesa della libertà di credo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale di commemorazione delle vittime degli atti di violenza su base religiosa, l’Italia ribadisce il proprio forte impegno sul piano internazionale per promuovere la libertà di religione o credo ed esprime la più ferma condanna di ogni tipo di violenza motivata dall’appartenenza religiosa o dal credo. Lo riferisce la Farnesina in una nota. "Nella convinzione che il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni individuo, inclusa la libertà di professare la propria religione, di cambiare religione e anche di non avere un credo senza per questo essere sottoposti a discriminazioni o violenze, sia indispensabile allo sviluppo di società prospere e pacifiche, l’impegno a favore della libertà di religione o credo è al centro dell’azione italiana nei fori multilaterali competenti per la promozione e la tutela dei diritti umani, rientrando anche tra le priorità del nostro attuale mandato nel Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite (2019-2021)", si legge nel testo. (segue) (Com)