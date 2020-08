Farnesina: Covid-19 ha aggravo le discriminazioni, Italia schierata a difesa della libertà di credo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministero degli Esteri, "la tutela della libertà di religione o credo e in particolare i diritti delle minoranze religiose sono centrali anche nell’azione della Cooperazione Italiana, impegnata in molteplici scenari nel mondo in progetti volti a migliorare le condizioni socio-economiche delle persone appartenenti a minoranze etniche o religiose e a favorirne i processi di integrazione". La Farnesina ribadisce che "ora più che mai è importante non distogliere l’attenzione da questo tema fondamentale: l’emergenza Covid-19 ha infatti in molti casi aggravato preesistenti forme di discriminazione contro persone appartenenti a minoranze etniche e religiose, con crescenti fenomeni di incitamento all'odio e forme di intolleranza e ostilità sulla base dell’appartenenza religiosa o del credo". (Com)