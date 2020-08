India: Kashmir, militante separatista ucciso da forze di sicurezza nel distretto di Baramulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militante separatista è stato ucciso oggi dalle forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Baramulla, nell’area di Kreeri. Lo ha riferito la polizia del Jammu e Kashmir, che era impegnata in un’operazione di perlustrazione congiunta con l’Esercito (Rashtriya Rifles) e la Forza di polizia centrale di riserva (Crpf) sulla base di segnalazioni di persone sospette da parte di informatori. Secondo la ricostruzione ufficiale, sono stati i terroristi ad aprire il fuoco, la zona è stata circondata e ce ne sarebbero almeno altri tre intrappolati. L’operazione è ancora in corso e si attendono ulteriori dettagli. La zona è vicina a quella in cui tra lunedì e martedì è avvenuto un altro scontro tra forze di sicurezze e militanti in cui sono morte in tutto otto persone. (segue) (Inn)