India: Kashmir, militante separatista ucciso da forze di sicurezza nel distretto di Baramulla (2)

- I caduti in servizio sono due militari dell’Esercito, due agenti della Forza di polizia centrale di riserva, uno dell’Ufficio della polizia speciale (Spo) territoriale; inoltre sono stati uccisi tre presunti terroristi affiliati all’organizzazione Lashkar-e-Taiba (Let). Il direttore generale della polizia del Jammu e Kashmir, Dilbagh Singh, ha precisato che tra i militanti uccisi c’è anche il comandante Sajad, noto anche come Haider o Raja, che aveva il compito di reclutare giovani per la lotta armata ed era ricercato da tempo. Gli altri due sono stati identificati come Anayatullah e Usman, il primo originario della zona e il secondo proveniente dal Pakistan. Lo stesso Singh ha successivamente dichiarato che in sette mesi sono stati uccisi 26 terroristi con ruoli di comando in Let, Jaish-e-Mohammad (Jem), Hizbul Mujahideen e altre organizzazioni. (segue) (Inn)