India: Kashmir, militante separatista ucciso da forze di sicurezza nel distretto di Baramulla (4)

- Dal 25 marzo, quando è stato imposto il lockdown per contenere l’epidemia di coronavirus, in vigore fino al 31 maggio, c’è stata una recrudescenza negli scontri. Anche le forze di sicurezza hanno subito gravi perdite. Secondo i dati ufficiali, tuttavia, la situazione della sicurezza è migliorata: da gennaio a luglio gli episodi di violenza sono stati 120, contro i 198 dello stesso periodo dell’anno scorso; le sassaiole 102, contro 389; gli attacchi con granate 21, contro 52. Nello stesso tempo le operazioni antiterrorismo si sono intensificate e sono stati uccisi 136 terroristi, tra i quali 14 di nazionalità pakistana. Lo scorso 5 agosto è ricorso il primo anniversario dell’abrogazione dello statuto speciale dell’ex Stato, poi declassato in Territorio dell’Unione. Contestualmente alla revoca dell’autonomia sono state imposte stringenti misure di sicurezza, in parte allentate, tra le quali il blocco delle telecomunicazioni, la chiusura di scuole e mercati, l’interruzione dei servizi di trasporto pubblico, e sono stati arrestati numerosi politici e attivisti. Tra le figure più note, è ancora agli arresti e Mehbooba Mufti, presidente del Partito democratico popolare (Pdp). Le connessioni 4G sono tuttora bloccate. (Inn)