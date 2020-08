Russia-Usa: vicesegretario di Stato Biegun a Mosca la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa Stephen Biegun visiterà Mosca la prossima settimana e discuterà dei recenti sviluppi in Bielorussia con le autorità russe. Lo ha reso noto oggi il vice ministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. "Il vice segretario di Stato Stephen Biegun sarà a Mosca la prossima settimana come parte del suo tour europeo", ha detto Rjabkov, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. "Si discuterà della Bielorussia, ma l'ordine del giorno delle sue consultazioni è molto più ampio, inclusi vari aspetti delle relazioni bilaterali russo-statunitensi. Sono stati messi in agenda numerosi incontri a vari livelli", ha aggiunto Rjabkov.(Rum)