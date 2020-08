Scuola: Sciarrone Alibrandi (Università Cattolica), la digitalizzazione forzata ci ha cambiato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione forzata di questi mesi quanto ha influito sui giovani? "Ha cambiato tutti noi, non solo gli studenti" afferma Antonella Sciarrone Alibrandi. "Ha reso le informazioni come una immensa prateria. Ora però sono necessarie altre abilità: saper distinguere le informazioni buone da quelle non buone, costruire un pensiero critico, elaborare un pensiero lungo. Fra gli studenti registriamo una minor capacità di concentrazione e di tenere l'attenzione. Fatto che non riguarda solo le nuove generazioni. È cambiato il modo di elaborare il pensiero e questo forse dipende dagli strumenti digitali, dall'utilizzo che se ne fa e dal numero dei dati". L'esperienza della didattica a distanza ha potenziato la solitudine degli studenti? "In questi mesi – risponde la professoressa Sciarrone Alibrandi - stiamo costruendo un modello nuovo di didattica per ricostruire un legame forte anche a distanza fra chi insegna e chi è lontano". (Com)