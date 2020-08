© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati della Cgia devono far riflettere. Negli ultimi 20 anni le entrate tributarie sono aumentate di 166 miliardi di euro, con una crescita del 47,4 per cento: 3,5 punti in più rispetto aumento Pil. Gli italiani sono vessati dal fisco. Subito riforma fiscale e un vero taglio delle tasse". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Rin)