Piemonte: manodopera estera settore agricolo, Regione chiede di intensificare controlli anti-Covid

- "La nuova emergenza Covid in Piemonte riguarda i casi importati. Tolti quelli - spiegano dalla Regione - il rischio è sceso da moderato a basso con un Rt a quota 0.73". Ecco che allora il presidente Alberto Cirio e l'assessora alla Sanità Luigi Icardi hanno deciso di scrivere una lettera a sindaci e prefetti per chiedere di intensificare i controlli anti-Covid della manodopera estera nel settore agricolo. Con l'apertura della stagione della vendemmia e raccolta i coltivatori piemontesi faranno largo uso di manodopera proveniente dall'estero e molti di questi lavoratori vengono da paesi dove la situazione epidemiologica è preoccupante, in particolare nelle zone dell'est. Dei 208 nuovi casi 83 sono importati e di questi 80 arrivano dall'estero, di conseguenza la Regione chiede un'attenzione alta sul tema "per non vanificare gli sforzi fatti per contenere il virus". (Rpi)