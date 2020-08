Regno Unito: coronavirus, indice R supera soglia critica per la prima volta da quando viene monitorato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice R nel Regno Unito potrebbe aver superato la soglia di 1 punto per la prima volta da quando viene registrato tale valore, fondamentale per stabilire la velocità di contagio nel contesto delle epidemie. Come riferisce il quotidiano britannico “The Guardian”, l’indice R nel Regno Unito si attesta attualmente fra lo 0,9 e l’1,1, ma a Londra e in altre aree del paese potrebbe già aver superato la soglia critica di 1 punto. Una volta raggiunto tale valore, l’epidemia può crescere a un ritmo esponenziale, motivo per cui viene sempre monitorato l’indice R. Il dato attuale è il più elevato da quando le autorità britanniche hanno cominciato a pubblicare aggiornamenti in materia, ovvero a partire dal 15 maggio, quando l’epidemia di coronavirus era già scoppiata da oltre due mesi. (Rel)