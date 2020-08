© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impatto dalle cause ancora da accertare è costato la vita ad un 67enne di Fiano. E' successo ieri sera nella provinciale 1 della Mandria (Torino). Una Fiat Panda si è scontrato con una Fiat Doblò diretta a Lanzo. L'impatto tra le due auto è avvenuto all'altezza del distributore Tamoil. Per l'uomo a bordo della Panda non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. (Rpi)