Algeria: ripristinato il sistema delle quote per l’importazione di nuovi veicoli

- L'Algeria ha stabilito con decreto esecutivo le nuove condizioni per l'importazione di nuovi veicoli, inizialmente riservata agli operatori nazionali, con delle quote per ogni marca di automobile. "Questa attività è riservata alle società commerciali il cui capitale sociale è interamente detenuto da operatori nazionali residenti", specifica l'articolo 3 del decreto che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. Altra novità: il ripristino del sistema delle quote, tentato senza successo nel 2016, prima di essere abbandonato. "L'importazione dei veicoli è soggetta al regime di quote, per marca di veicolo, nel rispetto di criteri di trasparenza". Il decreto prevede che le concessionarie di auto possano “rappresentare fino a due marche di veicoli sul territorio", riferisce il sito web “Tsa Algerie”. La procedura di rilascio dei permessi avverrà in due fasi. In primo luogo, il ministero dell'Industria rilascerà un'autorizzazione provvisoria che "non costituisce, in ogni caso, un'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Questo documento, valido per 12 mesi, viene emesso 30 giorni dopo la presentazione della domanda. Per ottenere l'approvazione finale, il richiedente deve presentare un'altra richiesta”. Tra i documenti richiesti vi è "una copia del contratto/i di concessione esclusiva che vincola il concessionario al concedente/i, il cui numero non può superare due (2) marche di veicoli, in conformità con la legislazione in vigore, valida per almeno cinque (5) anni”. (segue) (Ala)