Algeria: ripristinato il sistema delle quote per l’importazione di nuovi veicoli (2)

- L'articolo 27 dello stesso decreto obbliga i rivenditori ad acquistare direttamente dai produttori. "Il nuovo concessionario di veicoli è tenuto a rifornirsi o da un produttore che rilascia la concessione o da un'entità affiliata al produttore, e si impegna a importare solo veicoli le cui marche sono incluse nelle specifiche". Secondo il decreto, il tempo di consegna del veicolo al cliente "non deve superare un periodo di 45 giorni per auto, rimorchi e semirimorchi e di 90 giorni per il materiale rotabile. Tuttavia, questo periodo può essere prorogato di comune accordo tra le due parti, formalizzato per iscritto. In caso di pagamento dell'intero importo del veicolo, ciò implica la disponibilità immediata del veicolo. In questo caso, il rivenditore è tenuto a consegnarlo, al massimo, entro sette giorni". Il testo vieta ai concessionari di rialzare i prezzi dei veicoli dopo la conclusione del contratto di vendita con il cliente. “Il prezzo di vendita riportato sul modulo d'ordine del nuovo veicolo deve essere bloccato, non revisionabile e non aggiornabile al rialzo”. (Ala)