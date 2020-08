Torino: incidente su A4, morto anche il figlio della donna deceduta dopo impatto con furgone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la mamma anche il figlio di 13 anni non ce l'ha fatta. Così il brutto incidente avvenuto sulla Torino-Milano lo scorso giovedì ha una nuova vittima. Un furgone aveva tamponato un'auto con conseguenza gravissime. Prima è morta la donna che viaggiava sul sedile posteriore dell'automobile e ora anche il figlio che era stato trasportato in codice rosso al Cto. Sulle dinamiche dell'incidente sono ancora in corso le indagini della Polizia Stradale. (Rpi)