Rocca di Papa: ubriaco accoltella fratello a termine di una lite, arrestato giovane di 21 anni

- Un ragazzo di 21 anni, romeno, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Rocca di Papa per tentato omicidio aggravato. Il giovane, al termine di una lite scoppiata per futili motivi, ha accoltellato il fratello di 19 anni con cui aveva trascorso tutta la notte a bere. I due si trovano nella loro abitazione a Rocca di Papa. La vittima ha riportato ferite al braccio, alla spalla e al fianco destro. Trasportato al pronto soccorso di Frascati è stato giudicato guaribile in 45 giorni e non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato portato al carcere di Velletri. Sul posto i militari di Rocca di Papa e di Frascati e il personale medico intervenuto per prestare le prime cure. (Rer)