Corea del Sud-Cina: colloquio “positivo” tra consigliere Sicurezza Suh e diplomatico cinese Yang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale della Corea del Sud, Suh Hoon, ha dichiarato di aver avuto “una conversazione molto positiva” col diplomatico cinese Yang Jiechi, oggi a Busan. Dopo quattro ore di colloquio con il direttore della commissione affari esteri del comitato centrale del Partito comunista cinese in un albergo della città meridionale sudcoreana, Suh ha riferito alla stampa che sono stati discussi “tutti gli argomenti in modo ampio e sufficiente”. Anche Yang, che oggi conclude la sua visita di due giorni, ha detto che il dialogo è stato positivo e adeguato. Non è stato fatto un annuncio in merito all’organizzazione di una visita del presidente cinese, Xi Jinping, a Seul, ma secondo il canale televisivo sudcoreano “Arirang” è stato concordato che Xi si recherà a Seul appena possibile quando la situazione epidemiologica si sarà stabilizzata. (segue) (Git)