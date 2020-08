Corea del Sud-Cina: colloquio “positivo” tra consigliere Sicurezza Suh e diplomatico cinese Yang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio del leader cinese era in programma nella prima metà di quest’anno, ma è stato rinviato a causa dell’emergenza coronavirus. Prima dell’incontro tra Suh e Yang la Casa Blu, la presidenza della Corea del Sud, aveva annunciato che l’argomento sarebbe stato all’ordine del giorno, insieme alla risposta alla pandemia, alla questione nordcoreana e ad altre questioni internazionali. Secondo le indiscrezioni della stampa, i due interlocutori hanno convenuto sull’importanza di una comunicazione strategica tra Seul e Pechino per la denuclearizzazione e la pace della Penisola coreana; inoltre, Yang ha illustrato la posizione della Cina nella situazione di tensione con gli Stati Uniti. La cooperazione sanitaria e quella per la promozione degli scambi economici sono stati gli altri temi affrontati. (Git)