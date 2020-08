Coronavirus: in Piemonte salta il festival Alta Felicità organizzato dai No Tav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle manifestazioni saltate a causa dell'emergenza Covid ora si aggiunte anche il festival Alta Felicità organizzato dai No Tav. Gli organizzatori spiegano che "visto l'attuale innalzamento della curva dei contagi con il conseguente decreto governativo di Ferragosto non poteva che prevalere una scelta dettata dal senso di autotutela e responsabilità". Il Festival rivendica la sua indipendenza e gli ideali dietro all'organizzazione, che anche per questo motivo non era applicabile in un momento come questo: "lasciare indietro qualcuno per mettere in pratica una versione del Festival compatibile con normative adeguate e protocolli anti-Covid, sarebbe stata una scelta troppo dolorosa da prendere: non tanto per la messa in sicurezza degli spazi, quanto per il possibile uso politico dell'evento che, in caso di contagi all'interno della manifestazione, ci avrebbe portato ad essere additati come pericolosi untori". (Rpi)