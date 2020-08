Bielorussia: Lukashenko, nazioni occidentali tentano di interferire sulla situazione nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha accusato le nazioni occidentali di interferire direttamente nella situazione nel paese. Come riferisce l'agenzia di stampa "Belta", il capo dello Stato ha messo in luce i tentativi "di portare le autorità bielorusse a negoziare con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) sulla situazione attuale nel paese. "Le azioni e le dichiarazioni dei paesi occidentali in merito a quanto accade costituiscono già un'interferenza diretta nella situazione in Bielorussia", ha detto Lukashenko. Il leader bielorusso ha affermato inoltre che i paesi della Nato hanno fornito supporto militare per la destabilizzazione della situazione. La decisione di spostare le truppe sul confine occidentale della Bielorussia, ha poi aggiunto Lukashenko, è stata "la più importante che ho preso in 25 anni" al potere. (Rum)