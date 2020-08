Frosinone, Comune: aperture e opportunità per i professionisti, pubblicato avviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Frosinone, a seguito di specifica indicazione del sindaco, Nicola Ottaviani, mediante il settore della governance (ufficio gare e contratti), allo scopo di incrementare i criteri di maggior concorrenza e più largo accesso ai professionisti, anche locali, "ha pubblicato l'avviso per la formazione e l'utilizzo dell'Albo di professionisti esterni per l'affidamento di servizi attinenti all'ingegneria, all'architettura e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad 100.000 euro". "L'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva - aggiunge il comunicato - ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare eventuali incarichi professionali, in base all'esigenze dell'Amministrazione, attingendo alle domande che perverranno a seguito dell'avviso. La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta e i tempi di esecuzione saranno indicati di volta in volta nella lettera d'invito. Attraverso l'istituzione dell'albo di professionisti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, l'Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza". (segue) (Com)