Frosinone, Comune: aperture e opportunità per i professionisti, pubblicato avviso (2)

- L'Albo, prosegue la nota del Comune di Frosinone, "verrà articolato in due sezioni: nella Sezione 1 sono iscritti i professionisti candidati all'affidamento di servizi di importo inferiore ad 40.000 euro al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge; nella Sezione 2 sono iscritti i professionisti candidati all'affidamento di servizi di importo superiore ad 40.000 euro ed inferiori a € 100.000,00, sempre al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge. A tal fine l'operatore economico, nella domanda di ammissione all'Albo, dovrà indicare la sezione di importo e le categorie di interesse. I professionisti interessati ad essere ammessi all'Albo professionisti in oggetto, dovranno accedere alla piattaforma telematica del portale gare del Comune di Frosinone ed effettuare la registrazione, seguire la procedura di iscrizione al relativo "Albo Servizi Ingegneria e Architettura" del Comune di Frosinone completando i modelli allegati. La valutazione delle istanze di iscrizione pervenute sarà eseguita dalla commissione sulla base dei seguenti criteri: regolarità e completezza della documentazione allegata; curriculum e referenze professionali adeguati allo svolgimento dei servizi per cui si richiede l'iscrizione; esperienza professionale acquisita; anni di attività svolta; numero delle prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni; caratteristiche e qualità dei servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni. La commissione comunicherà, attraverso il portale gare del Comune di Frosinone, a ciascun Operatore, l'esito dell'istruttoria". (segue) (Com)