Frosinone, Comune: aperture e opportunità per i professionisti, pubblicato avviso (3)

- Inoltre, conclude la nota, "sarà possibile conoscere l'avvenuto accreditamento accedendo alla piattaforma telematica del portale gare del Comune di Frosinone. Dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi. L'aggiornamento dei dati comunicati dovrà comunque essere effettuato dall'operatore con cadenza biennale, pena la cancellazione dall'Albo. L'Elenco ha carattere aperto: possono chiedervi l'iscrizione, in qualsiasi momento, nel rispetto delle regole stabilite nell'Avviso, tutti i soggetti in possesso dei requisiti. Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il Rup attraverso il portale gare del Comune di Frosinone". (Com)