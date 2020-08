Iran: il direttore dell’Aiea si recherà in visita a Teheran la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Gross, si recherà in missione ufficiale a Teheran la prossima settimana. Lo ha reso noto Kazem Gharibabadi, ambasciatore permanente dell’Iran presso l’Aiea. Grossi dovrebbe incontrare gli alti funzionari iraniani in vista del prossimo rapporto dell’organizzazione previsto all’inizio di settembre. In particolare, l’Aiea chiede di poter visitare due strutture dove si ritiene che il paese stia immagazzinando illegalmente materiale. Grossi dovrebbe parlare con le controparti iraniane anche dell’incendio scoppiato il mese scorso presso un impianto nucleare a Natanz, nell'Iran centrale. "Speriamo che questa visita porti a una cooperazione reciproca rafforzata", ha detto l'ambasciatore Gharibabadi via Twitter. (Irt)