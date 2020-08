Decreto Agosto: Labriola (FI), da governo mancette per evitare naufragio a regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto agosto è una raccolta di mancette elettorali concepite per evitare che i partiti di maggioranza subiscano un naufragano alle competizioni elettorali di settembre". Lo afferma in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Il provvedimento ci svela due aspetti - spiega in una nota -. Il primo che gli Stati Generali sono stati una mera passerella di Conte e dei ministri per consolidare i consensi vacillanti dopo un lockdown non necessario per l'intero Paese (leggendo il testo non c'è nulla delle indicazioni che i vari interlocutori hanno portato all'attenzione dell'esecutivo per mettere benzina nel motore della nostra svilita economia). Secondo - prosegue Labriola - tra i 141 articoli che compongono il decreto emergono attenzioni particolari rivolte ai territori che tra qualche settimana andranno al voto: una vergogna inaudita verso gli italiani in difficoltà e preoccupati per il loro futuro.Purtroppo il governo con i suoi pseudo decreti salvifici ha spretato risorse che peseranno sul futuro dei nostri figli con il solo obiettivo di mantenersi in vita e spartire risorse che dovevano essere utili per dare risposte concrete alle famiglie, agli imprenditori, alle partite Iva, agli artigiani, ai lavoratori, ai giovani", conclude la deputata azzurra.(Com)