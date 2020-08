Coronavirus: assessore Lazio, a Bracciano 12 ragazzi positivi, collegati a link movida Porto Rotondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bracciano, ad oggi, individuati 12 positivi complessivi tutti ragazzi collegati a link della movida di Porto Rotondo. "Lancio un appello al rispetto degli isolamenti - dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - e a non frequentare altre persone. C'è stato un abbassamento dei livelli di prevenzione impressionante. Ci aspettiamo un notevole incremento dei casi legato ai rientri soprattutto dalla Sardegna. Ribadisco la necessità di fare i test rapidi antigenici agli imbarchi dalla Sardegna. I positivi asintomatici non devono essere imbarcati per ridurre la propagazione del virus". (Rer)