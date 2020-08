Corea del Nord: politico sudcoreano Chang Song-min, Kim è “in coma”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico sudcoreano Chang Song-min, già segretario presidenziale sotto la presidenza di Kim Dae-jung, ha dichiarato in un social network che il leader del Corea del Nord, Kim Jong-un, è in coma e che la recente delega di alcuni dei suoi poteri è la dimostrazione delle sue gravi condizioni di salute. Lo riferisce il quotidiano sudcoreano “The Korea Herald”. Secondo Chang, Kim non cederebbe parte della sua autorità ad altre persone a meno che non fosse malato o non temesse un colpo di Stato. Chang ha aggiunto di aver ricevuto l’informazione dalla Cina e che le fotografie di Kim pubblicate recentemente sono false. “Penso che sia in coma, ma la sua vita non è finita. Una struttura di successione completa non è stata formata, pertanto Kim Yo-jong è stata portata alla ribalta perché non può essere mantenuto un vuoto di potere per un periodo prolungato”, ha affermato Chang. (segue) (Git)