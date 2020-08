Corea del Nord: politico sudcoreano Chang Song-min, Kim è “in coma” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che circolano indiscrezioni o congetture sullo stato di salute di Kim Jong-un; tra marzo e aprile il leader di Pyongyang era stato dato addirittura per morto, in seguito alla scomparsa dalla scena pubblica per tre settimane. L’altro ieri il Servizio di intelligence nazionale (Nsi) della Corea del Sud in una relazione a porte chiuse all’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, i cui contenuti sono trapelati sulla stampa, ha riferito che Kim ha delegato parte della sua autorità ad alcuni suoi stretti collaboratori, a cominciare dalla sorella minore Kim Yo-jong, ma non ha fatto alcun riferimento a problemi di salute, attribuendo la cessione di alcuni compiti all’esigenza di “alleviare lo stress” ed evitare di essere l’unico responsabile “in caso di fallimento politico”. Secondo l’Nsi “attualmente, Kim Yo-jong, primo vicedirettore di dipartimento del comitato centrale del Partito del lavoro, sta guidando gli affari di Stato generali sulla base della delega”. (segue) (Git)