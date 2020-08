Corea del Nord: politico sudcoreano Chang Song-min, Kim è “in coma” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando all’intelligence sudcoreana, Kim Yo-jong non è l’unica il cui ruolo sarebbe cresciuto recentemente. Il controllo del settore economico sarebbe stato affidato al vicepresidente della Commissione per gli affari di Stato, Pak Pong-ju, e al nuovo primo ministro, Kim Tok-hun, che il 13 agosto è subentrato a Kim Jae-ryong, estromesso dopo appena un anno. L’Nsi ha anche affermato che il reattore nucleare da cinque megawatt del complesso nucleare di Yongbyon non è in funzione in questo momento e che le esercitazioni militari estive dell’Esercito nordcoreano sono state ridotte significativamente rispetto agli anni scorsi. All’audizione parlamentare sono intervenuti il direttore del Servizio di intelligence, Park Jie-won, e altri funzionari. (Git)