Medio Oriente: Israele colpisce obiettivi di Hamas a Gaza dopo il lancio di un razzo palestinese (2)

- La notte tra il 20 e il 21 agosto le Idf hanno colpito diversi obiettivi appartenenti al gruppo palestinese Hamas nella Striscia di Gaza durante tre round di attacchi aerei, mentre 12 razzi sono stati lanciati verso lo Stato ebraico dall'enclave costiera. Secondo i media palestinesi, almeno una persona è rimasta ferita negli attacchi contro i siti a est di Khan Younis. Da quasi due settimane Israele colpisce ogni notte obiettivi nell'enclave costiera governata da Hamas in risposta al continuo lancio di razzi e palloni incendiari che hanno causato centinaia di incendi nel sud di Israele (42 solo ieri). Mercoledì 19 agosto, il ministro della Difesa Benny Gantz ha detto che da quando è entrato in carica “c'è stata una risposta a ogni violazione della nostra sicurezza". Il primo ministro Benjamin Netanyahu, da parte sua, ha detto che Israele considera gli attacchi con i “palloncini incendiari” come dei veri e propri attacchi missilistici. (Res)