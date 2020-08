Libano: Unicef, per metà delle famiglie i bambini vittime delle esplosioni mostrano segnali di trauma e stress

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Metà dei dei bambini delle famiglie di Beirut hanno mostrato cambiamenti nei comportamenti, segnali di traumi o di stress elevato in seguito alle esplosioni nel porto di Beirut avvenuta il 4 agosto scorso. Lo ha detto Marixie Mercado, portavoce del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) a Ginevra, sulla base di una valutazione rapida dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie a Beirut condotta tra il 10 e il 17 agosto. "Questi comportamenti e sintomi possono includere ansia grave; silenzio o distacco da genitori e famiglie; incubi e difficoltà a dormire e comportamenti aggressivi. Un terzo delle famiglie ha riportato sintomi negativi anche tra gli adulti. È chiaro che i bisogni sono immensi. Molti bambini avranno bisogno di un sostegno psicosociale immediato e duraturo per affrontare il trauma dell'esplosione. Il sostegno psicosociale dell'Unicef si presenta sotto forma di kit psicosociali per bambini e genitori; l'allestimento di spazi a misura di bambino nelle aree colpite; e la fornitura di un sostegno più specializzato, intensivo e a lungo termine per coloro che ne hanno bisogno", ha aggiunto la portavoce. (segue) (Com)