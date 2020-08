Libano: Unicef, per metà delle famiglie i bambini vittime delle esplosioni mostrano segnali di trauma e stress (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le ultime informazioni a disposizione di Unicef, si stima che il 5 per cento degli edifici nelle aree colpite sia rimasto scollegato dalla rete idrica principale. Le famiglie non dispongono ancora di acqua pulita a causa di danni ai collegamenti tra le fonti d'acqua e gli edifici e all'interno degli edifici stessi. I servizi di gestione dei rifiuti sono limitati e ritardati, aumentando il rischio di malattie trasmesse dall'acqua. Sei grandi ospedali e 20 cliniche hanno subito danni strutturali parziali o gravi, riducendo la capacità sanitaria collettiva di 500 posti letto ospedalieri. Il ministero dell'Istruzione ha riportato che 159 scuole pubbliche e private e 20 scuole tecniche e professionali frequentate da 50.000 bambini e giovani hanno subito danni da lievi a significativi. Francesco Samengo, presidente di Unicef Italia, ha spiegato che il Fondo Onu per l'infanzia "necessita di 46,7 milioni di dollari per rispondere ai bisogni immediati dei bambini e delle famiglie nei prossimi tre mesi". "La risposta si concentra sul tenere i bambini al sicuro, sulla riabilitazione dei servizi essenziali di base e sulla fornitura ad adolescenti e giovani delle competenze di cui hanno bisogno per essere parte dello sforzo di ricostruzione del loro Paese - il tutto limitando la diffusione del Covid-19". (segue) (Com)