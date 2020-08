Libano: Unicef, per metà delle famiglie i bambini vittime delle esplosioni mostrano segnali di trauma e stress (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora l'Unicef con i suoi partner ha raggiunto centinaia di bambini con primo soccorso psico-sociale e centinaia di persone che si prendono cura di bambini con consulenza sanitaria e orientamento; ricollegato oltre 60 edifici al sistema idrico pubblico e installato 109 serbatoi d'acqua nelle case danneggiate; distribuito il 98 per cento dei farmaci e dei vaccini dal Central Drug Warehouse ai centri di assistenza sanitaria di base, ai dispensari, ai siti di vaccinazione dell'Unhcr e ad altri punti di vaccinazione; riparato due celle frigorifere per vaccini e due frigoriferi a energia solare, e installato un generatore presso l'ospedale pubblico principale; inviato tre spedizioni di aiuti umanitari, tra cui dispositivi di protezione individuale per un valore di 3,5 milioni di dollari; aiutato più di 1.100 giovani a pulire e a fare piccole riparazioni alle case danneggiate e a distribuire cibo e mascherine. (Com)