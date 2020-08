Decreto Liquidità: Fapi, prestiti richiesti da imprese per pagare tasse e fitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mancanza di liquidità alle imprese perdura per il calo dei consumi da parte delle famiglie e l'assenza di turisti stranieri in Italia. La pandemia ha inciso fortemente nella gestione delle attività di artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, i quali sono stati costretti a ricorrere ai prestiti garantiti dal fondo Pmi, del dl liquidità, per pagare le tasse e i fitti dei locali dove operano". Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Il sistema economico delle piccole imprese e del commercio – dice il leader della Fapi - ha subito forti perdite che non sono recuperabili nel breve periodo, per questo serve una strategia per la ripartenza di largo respiro che parta dalla riduzione del costo del lavoro e quella sugli utili d'impresa". "Per recuperare i livelli di crescita ed occupazione – conclude Sciotto - è necessario che il Governo metta mano ad una serie di grandi riforme, muovendo dalla consapevolezza che per portare avanti un'attività di impresa in Italia è diventato un impegno sempre più complesso ed oneroso per l'elevata tassazione e la selva di norme burocratiche che caratterizzano il sistema amministrativo e bancario". (Com)