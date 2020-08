Bielorussia: Lukashenko, eventi nel paese seguono scenario delle "rivoluzioni colorate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha incaricato il comando militare di prendere "misure più rigorose" per proteggere l'integrità territoriale del paese alla luce delle proteste antigovernative di massa. Nel corso di una visita a una base di addestramento militare nella regione di Grodno, Lukashenko ha sottolineato in particolare l’esigenza di proteggere le aree occidentali della Bielorussia, come riferisce l’agenzia di stampa “Belta”. Secondo il presidente, gli eventi in corso nel paese sono in linea con uno scenario di “rivoluzione colorata”. "Come ci aspettavamo, tutto sta andando secondo lo scenario della rivoluzione colorata, dove viene progressivamente minata la situazione politica interna del paese. L'originalità e la particolarità della situazione sta nel fatto che è coinvolto un attore esterno, come non sempre avviene", ha aggiunto Lukashenko. (Rum)