Fisco: Cgia, in 20 anni pagati 166 miliardi di tasse in più

- Negli ultimi 20 anni le entrate tributarie sono aumentate di 166 miliardi di euro. Se nel 2000 l'erario e gli enti locali avevano incassato 350,5 miliardi di euro, nel 2019 il gettito, a prezzi correnti, è salito a 516,5 miliardi. Lo afferma la Cgia, secondo cui in termini percentuali, la crescita in questo ventennio e' stata del 47,4 per cento, 3,5 punti in più rispetto all'aumento registrato sempre nello stesso arco temporale dal Pil nazionale espresso in termini nominali (+43,9 per cento). In particolare - sostiene il segretario Renato Mason - le tasse locali sono aumentate del 37,1 per cento, quelle incassate dall'amministrazione centrale sono cresciute del 49,3 per cento. In termini assoluti, dalle Regioni e dagli enti locali abbiamo subito un aggravio fiscale di 20,3 miliardi, mentre il peso del fisco nazionale e' salito di 145,7 miliardi. (segue) (Com)