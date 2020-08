Fisco: Cgia, in 20 anni pagati 166 miliardi di tasse in più (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa che il governo presenti "la riforma fiscale che consenta una drastica riduzione della pressione tributaria", i dati appena descritti consentono all'ufficio studi della Cgia di fare una riflessione anche sul tema dell'autonomia differenziata. Un argomento che negli ultimi mesi, anche a seguito della crisi pandemica, "pare sia stato rimosso dall'agenda politica dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte". "In questi ultimi anni il tema dell'autonomia differenziata - secondo Zabeo - è stato vissuto come una contrapposizione tra Nord e Sud del Paese, invece, è una partita che si gioca tra il centro e la periferia dello Stato. Tra chi vuole un'amministrazione pubblica che funzioni meglio e costi meno, e chi difende lo status quo, perché trasferendo funzioni e competenze ha paura di perdere potere e legittimità''. Di conseguenza i proponenti della riforma "sono stati accusati di voler impoverire ulteriormente le realtà territoriali più in difficoltà del Paese". Dalla Cgia, invece, sono convinti che questa riforma "possa far bene a tutta l'Italia e non solo alle regioni che per prime hanno chiesto maggiore autonomia", afferma Mason. "Più autonomia equivale a più responsabilità ed è evidente che i risparmi e l'extra gettito prodotto devono rimanere, in massima parte, nei territori che li generano. A loro volta, le realtà territoriali più sviluppate dovranno comunque aiutare chi è in difficoltà, applicando il principio della solidarietà". (Com)