Coronavirus: Israele supera i 100 mila casi, il bilancio delle vittime supera 800 persone

- Oltre 100.000 israeliani - più dell'1 per cento della popolazione di 8,85 milioni di persone - hanno avuto o hanno ancora il coronavirus, secondo quanto riferito dal ministero della Salute di Israele. In particolare, ci sono stati 100.716 casi dall'inizio della pandemia. A partire dalle 17:30 di ieri, venerdì 22 agosto, c'erano ancora 22.122 persone infette. In media, a circa 1.378 persone viene diagnosticato il coronavirus Sars-CoV-2 ogni giorno, secondo un rapporto del Coronavirus National Information and Knowledge Center. Giovedì 20 agosto, circa 1.496 persone sono risultate positive al virus, il 5,2 per cento di quelle sottoposte a screening. Per portare i casi a 400 al giorno circa - l'obiettivo del nuovo commissario per il coronavirus, il professor Ronni Gamzu - ci vorranno più di 90 giorni. Il Comitato anti-Covid si riunirà lunedì 24 agosto per esaminare e finalizzare una serie di potenziali restrizioni e chiusure tese a fermare la diffusione del virus. Dei malati in Israele, circa 390 sono in gravi condizioni, tra i quali 116 intubati. Inoltre, undici persone sono morte tra mezzanotte e le 17:30 di ieri, portando il bilancio delle vittime del paese a 809. (Res)