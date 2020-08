Banche: Abi, istituti aumentano investimenti in sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce sempre più l'attività di difesa del Mondo Bancario contro le frodi informatiche: nel 2019 le banche operanti in Italia hanno investito oltre 500 milioni di euro per contrastare questo fenomeno criminale anche attraverso iniziative di formazione del personale, campagne di sensibilizzazione dei clienti ed un'attenta e continua azione di monitoraggio, conciliando protezione, riservatezza e sicurezza con l'esigenza della clientela di fare operazioni digitali in modo facile e veloce. Dallo studio di Abi Lab (il centro di ricerca e innovazione per la Banca promosso dall'Abi) emerge che la maggior parte delle realtà analizzate ha indicato per il 2020 un aumento degli investimenti per la protezione dei canali remoti utilizzati dalla clientela: i volumi di spesa previsti per la sicurezza IT rispetto al totale del budget IT passano dal 7 per cento riscontrato durante il 2019 al 12 per cento per il 2020. Il budget di sicurezza IT si divide tra interventi per incrementare i livelli di sicurezza dei servizi (31 per cento), interventi per l'evoluzione del servizio offerto alla clientela, anche in ottica di business (30 per cento) e interventi per l'adeguamento alle normative di sicurezza (39 per cento). Per soddisfare al meglio le esigenze di sicurezza della propria clientela, inoltre, le banche operanti in Italia si sono fatte promotrici di collaborazioni inter-settoriali, come il CERTFin – CERT Finanziario Italiano (Computer Emergency Response Team) - l'iniziativa cooperativa pubblico-privata diretta dall'Abi e dalla Banca d'Italia finalizzata a innalzare la capacità di gestione dei rischi cibernetici degli operatori bancari e finanziari. (segue) (Com)