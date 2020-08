Banche: Abi, istituti aumentano investimenti in sicurezza informatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre l'Abi, con il supporto del CERTFin, ha monitorato, in particolare negli ultimi due mesi di crisi COVID, l'evoluzione degli attacchi cibernetici rivolti al settore bancario e ai clienti di home banking. Da un lato, sono state attivate una serie di iniziative volte a supportare gli operatori del settore finanziario e a rilevare nuove possibili minacce e ha organizzato seminari e riunioni, in modalità remota, per erogare informazioni e approfondimenti tecnologici sui fenomeni recentemente rilevati, con particolare riferimento alle campagne di phishing ed a tematiche inerenti la continuità operativa. Dall'altro, si è rilevato che le banche hanno attivato campagne di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti proprio per sollecitare l'attenzione sulle misure da adottare nel lavorare tra le mura domestiche. La sicurezza informatica, tuttavia, passa anche attraverso la collaborazione dei clienti delle banche. Per operare online in modo comodo e sicuro, infatti, è importante seguire alcune semplici regole: cambiare periodicamente la password dell'email, dei social network, dell'internet banking e dei siti per gli acquisti online; aprire le email solo da indirizzi noti; accedere a Internet solo dal proprio computer; installare o aggiornare l'antivirus; contenere la diffusione delle informazioni personali online; usare password diverse per siti diversi. (Com)