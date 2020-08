Torino: nella settimana di Ferragosto un arresto e tre denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un arresto e tre denunce. E' questo il risultato dei controlli dei Carabinieri del comando provinciale di Torino durante la settimana di Ferragosto. Il primo intervento a Caselle, dove un 28enne è stato arrestato per detenzione di droga: aveva con sé 26 grammi di Amnesia, un mix di marijuana ed eroina. Sempre nello stesso posto di blocco è stato denunciato un automobilista per il possesso di un cellulare rubato. A Borgaro un ragazzo 31enne e una ragazza 23enne sono stati denunciati per il possesso di un machete e un coltello. Mentre a Ciriè, un operato italiano 30enne è stato fermato dai carabinieri in strada: aveva in tasca un grammo di marijuana ed è stato segnalato alla prefettura come assuntore di droga. Infine a Venaria, i Carabinieri del Nas hanno contratto e sanzionato un bar e una pizzeria. Nel primo caso sono stati trovati generi alimentari vicino ai detersivi, mentre nel secondo sono stati sequestrati degli alimenti scaduti. L'ammenda complessiva è stata pari a 3 mila e 500 euro. (Rpi)