Regno Unito: bloccati nuovamente i lavori per il progetto ferroviario Crossrail a Londra

- I lavori per il progetto ferroviario Crossrail di Londra sono stati nuovamente sospesi e non riprenderanno fino alla "prima metà del 2022". Lo ha reso noto la società che si occupa dello sviluppo dell’infrastruttura, ripresa dall’emittente “Sky News”. Già a marzo, la compagnia Transport for London (Tfl), che si occupa di gestire il traffico nella capitale britannica, aveva sospeso i lavori presso i siti di costruzione, compresi quelli della Crossrail, per limitare il contagio da coronavirus. Crossrail consiste in una linea ferroviaria che attraverserà Londra da est a ovest per 117 chilometri, collegando le estreme periferie della capitale fino ai centri urbani di Reading e Shenfield, passando anche per lo scalo aeroportuale di Heathrow, il più importante del paese. (Rel)