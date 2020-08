Referendum: D'Incà (M5s), con il sì Italia in linea con altre democrazie europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera al direttore di "Repubblica" Maurizio Molinari, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, sottolinea come sia "necessario collocarci nel range delle democrazie consolidate con un numero di abitanti simile al nostro. Gli abitanti per ciascun parlamentare elettivo sono 117.000 in Germania e Francia, 102.000 nel Regno Unito (ovviamente non conto i Lord, di nomina regia). Oggi l’Italia ha un parlamentare elettivo ogni 64.000 abitanti, con la riforma si salirà a uno ogni 101.000". D'Incà prosegue: "Per quanto riguarda la rappresentanza delle minoranze, a parità di sbarramento, accederanno alla Camera esattamente come oggi, certo ottenendo un terzo di seggi in meno, ma è la stessa riduzione che riguarderà i grandi partiti. Al Senato, nelle regioni poco popolose, le forze politiche minori avranno difficoltà a vincere seggi, ma gli altri saranno assegnati in circoscrizioni più grandi, nelle quali otterranno seggi anche i partiti piccoli. L’eccessiva grandezza dei collegi elettorali, che viene da lei denunciata - spiega il ministro - non dipende, poi, dal numero costituzionale dei parlamentari, ma dalla pessima legge elettorale vigente, che la maggioranza si è impegnata a cambiare. Infine, i delegati regionali per l’elezione del Capo dello Stato non c’entrano con la successione di Mattarella, perché la riforma sarà operativa dalla prossima legislatura, dopo l’elezione del nuovo Presidente. In ogni caso, il peso dei delegati regionali sul collegio elettorale passerebbe dal 5,8 all’8,8 per cento, un incremento modesto, corrispondente all’accentuazione regionalistica impressa al nostro Paese dal 2001", conclude D'Incà. (Rin)