Iran: Usa aumentano consultazioni diplomatiche su embargo armi a ottobre

- Gli Stati Uniti aumenteranno le consultazioni diplomatiche il prossimo mese per reimporre l'embargo sulle armi contro l’Iran. Lo ha detto Morgan Ortagus, portavoce del Dipartimento di Stato Usa, all’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya”, con sede negli Emirati Arabi Uniti. "L'Iran ha colto una meravigliosa, grande opportunità che gli era stata presentata ma l’ha sprecata: è per questo che oggi siamo dove siamo", ha detto Ortagus. Giovedì 20 agosto Washington ha presentato una denuncia formale alle Nazioni Unite in merito al mancato rispetto da parte dell'Iran dell'accordo del 2015, in cui Teheran aveva promesso di interrompere lo sviluppo di armi nucleari in cambio della rimozione delle sanzioni. Nonostante l'opposizione di Europa, Cina e Russia, l’azione degli Stati Uniti è sostenuta dal Consiglio di cooperazione del Golfo e da Israele. Ortagus ha detto ad “Al Arabiya English” che " nulla nel comportamento del regime in Iran lascia presagire che non sfrutteranno la possibilità di acquistare armi convenzionali a ottobre". La portavoce ha detto che è necessario “frenare il comportamento illecito” di Tehera, citando episodi come il bombardamento dei siti petroliferi dell'Arabia Saudita e gli attacchi effettuati dalle milizie sostenute dall’Iran nella regione. La portavoce della diplomazia statunitense, infine, ha criticato l’accordo del 2015 per aver consentito a Teheran di ottenere “miliardi di dollari di sgravio dalle sanzioni per finanziare gli Houthi nello Yemen, per creare e provocare il caos (...) in Siria, Iraq e Libano". (Res)