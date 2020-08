Governo: Mollicone, desecretare atti Giovannone per verità su Ustica e Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra completa solidarietà a Giuliana Cavazza, presidente dell'associazione ‘Verità per Ustica’”. Cosí il fondatore dell'Intergruppo "La verità oltre il segreto", deputato Federico Mollicone. “La desecretazione degli atti del capocentro Sismi a Beirut Giovannone - ha spiegato Mollicone - è un atto necessario per il raggiungimento della verità storica e giudiziaria. I cablogrammi di Giovannone, già parzialmente trapelati, qualora confermati ufficialmente, racconterebbero una diversa narrazione sia per la strage di Ustica che quella di Bologna, che avvengono nello stesso scenario internazionale. In particolare, Giovannone avrebbe confermato la volontà di ritorsione dei palestinesi verso l'Italia dopo l'arresto di Saleh e la conseguente rottura del ‘Lodo Moro’, l'accordo di santuarizzazione del territorio italiano in cambio dell'immunità per i militanti palestinesi. La risposta dei servizi segreti smentisce il presidente Conte e gli altri esponenti del governo che, per Ustica e Bologna, si erano battuti il petto chiedendo la desecretazione”. (segue) (Ren)