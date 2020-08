Governo: Mollicone, desecretare atti Giovannone per verità su Ustica e Bologna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I servizi d'intelligence dipendono dal governo - ha evidenziato Mollicone - Evidentemente, Conte tiene le due parti in commedia anche sui segreti di Stato. Abbiamo presentato al governo, e discuteremo in aula a Settembre, un'interpellanza per chiedere, anche, se non si ritenga necessario e urgente revisionare l'istituto del segreto di Stato e desecretare tutti gli atti relativi ai fatti di terrorismo in Italia connessi con lo scenario internazionale della Guerra Fredda. Il 2 settembre prossimo sará l'anniversario dell'uccisione dei giornalisti Toni e De Palo, legata all'inchiesta sul traffico di armi che Giovannone ben conosceva e che tracciava con i propri cablogrammi. Troviamo assurda l'ennesima secretazione”, ha concluso il deputato. (Ren)